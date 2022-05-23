TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 - İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar)

Lig play-off finalinde Fethiyespor, İçel İdmanyurdu ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın normal süresi ve iki uzatma devresi 0-0 eşitlikle tamamladı. Seri penaltı atışları sonucu müsabakadan 5-4 galip ayrılan Fethiyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Stadyum: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak, Önder Çalış, Mehmet Özer

Fethiyespor: Enes Fidayeo, Serhat Mutlu, Kadir Kurt, Özgür Çelik, Erdinç Karakaş, Onur Öztonga (Talha Mayhoş dk. 98) Serdar Ümit Deniz, Nurettin Çakır, Umut Kaya (Berkin Taşkın dk. 106,) Ali Han Tunçer, Serhan Yılmaz (Cihad Ateş dk. 115)

Yedekler: Halil Kaşlı, Şahan Akyüz, Burak Başkaya, Maksut Birben

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel, Erhan Karayer, Özkan Zileli (Gökcan Gelmez dk. 46) Burak Bilgen (Nurettin Çağlar dk. 120 ?) Aslan Gök, Serhat Tunç (Ömer Önder dk. 66) Muhammed Raşit Şahingöz (Murat Can Bölükbaşı dk. 77) Ömer Çiçek (Batuhan Ayvaz dk. 77) (Furkan Güneş dk. 117), Berkay Öztuvan, Hakan Yılmaz, Umut Aydın

Yedekler: Samet Diler

Teknik Direktör: Eder Alkan

Penaltılar:

Atanlar: Talha Mayhoş, Özgür Çelik, Serdar Ümit Deniz, Nurettin Çakır, Berkin Taşkın (Fethiyespor), Murat Can Bölükbaşı, Furkan Güneş, Aslan Gök, Umut Aydın (İçel İdman Yurdu)

Sarı kart: Nurettin Çakır (Fethiyespor)