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TFF 3. Lig Play-Off Final: İskenderunspor: 1 - Iğdır FK: 1

TFF 3.

Lig Play-off finalinde İskenderunspor, Iğdır FK ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın normal süresi ve iki uzatma devresi 1-1 beraberlikle tamamladı. Seri penaltı atışları sonucu müsabakadan 7-6 galip ayrılan İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ozan Burak Akduman, Hasan Erdoğan


İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer, Erdinç Pekgöz, Ahmet Devret, Onur Ural, Metehan Baltaci, Recep Metin (Murat Erdemir dk. 37), İsmail Güven, Enes Soy (Abdurrahman Kuyucu dk. 61), İrfan Başaran (Hakan Kuş dk. 90+19 ?), Emre Gemici, Osman Şahin (Ömer Turan dk. 90+14 ?)


Yedekler: Rauf Öktem, Murat Erdemir, Emre Güler, Muhammed Emin Ergin


Teknik Direktör: Bülent Yenihayat


Iğdır FK: Zafer Kurşunlu, Salih Zafer Kurşunlu, Mesut Çaytemel, Mert Örnek (Abdulaziz Solmaz dk. 47), Berkay Arslan (Abdullah Çelik dk. 85), Muhammet Reis, Arif Morkaya (Tuğkan Kamışoğlu dk. 89), Batuhan Süer, Suat Kaya (Erdem Onur Beytaş dk. 85), Mustafa Kayabaşı (Yılmaz Özeren dk. 90+20 ?), Okan Baydemir (Batuhan Karadeniz dk. 66)


Yedekler: Deniz Kök


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Gol: Suat Kaya (dk. 16) (Iğdır FK), Enes Soy (dk. 41) (İskenderunspor)


Sarı kartlar: Recep Metin, İrfan Başaran, Murat Erdemir, Onur Ural (İskenderunspor), Batuhan Süer, Muhammet Reis, Tuğkan Kamışoğlu (Iğdır FK)

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