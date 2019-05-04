TGB'den Başkan Oğuz'a ziyaret

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti. TGB'li gençler Başkan Oğuz'a görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TGB Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti. Başkan Oğuz, TGB Ankara Şubesini temsilen ziyareti gerçekleştiren yönetim kurulu üyeleri Volkan Taşdemir ve Mihriban Bicil'i makamında kabul etti. Bicil ve Taşdemir, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Oğuz'a görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. TGB üyeleri Başkan Oğuz'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gençlerle birlikte yöneteceğiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, nazik ziyaretlerinden dolayı TGB heyetine teşekkür ettiğini belirterek, “Kahramankazan'ı gençlerle birlikte yöneteceğiz. Bu anlamlı ziyarette bunun bir göstergesi. Ziyaretlerinden dolayı TGB üyesi gençlerimize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.