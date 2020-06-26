“THE Genç Üniversiteler” sıralamasında Atılım Üniversitesi ilk beş arasında

İngiliz sıralama kuruluşu “Times Higher Education"ın 2012 yılından beri hazırlamakta olduğu THE Genç Üniversiteler Sıralaması 2020 sonuçları açıklandı. Sıralamada Atılım Üniversitesi ilk beş arasında yer alıyor.

"THE Genç Üniversiteler Sıralaması"nda adını ilk kez 2017 yılında duyuran Atılım Üniversitesi, 12 devlet, 11 vakıf üniversitesinin arasında beşinci sırada yer aldı. Geçen yıl 14 olan Türk üniversitelerinin sayısı bu yıl 23'e çıktı. İngiltere 36, İspanya 27, Fransa ve Hindistan ise 26 üniversite ile sıralamada en fazla üniversitesi olan ülkeler oldu. Geçen yıl 351 olan üniversite sayısı, 2020 sıralamasında 414'e yükseldi.