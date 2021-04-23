Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan 2021 tarihinde akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemlerin derhal başlatıldığını ve 23 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih ÖZER hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır. Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır."