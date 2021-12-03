Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun: ”Kanser hastalarında yeni yöntemlerle gereksiz kemoterapi önlenebiliyor”

Dr. Uğur Coşkun, kanser hastalarında yeni yöntemlerle gereksiz kemoterapinin önlenebileceğini açıkladı.

Dr. Uğur Coşkun, “Kemoterapi onkoloji alanında uzun yıllardır kullanılan tedavi yöntemlerinden birisi. Kemoterapi kanser hücrelerinin yanında cilt, mukoza, saç ve normal kemik iliği hücreleri gibi normal sağlıklı hücrelere de zarar verdiği için birçok yan etkilere yol açarak onkoloji hastalarında endişelere yol açmaktadır. Son dönemde onkoloji alanında yaşanan bazı ilerlemeler ışığında gereksiz kemoterapi kullanımı birçok hastada önlenebilmektedir. Örneğin akciğer kanserinde daha önceden kemoterapi verilip yeterli yanıt alamadığımız bazı kanser alt tiplerinde artık kemoterapinin etkili olmadığını biliyoruz ve gereksiz yere kemoterapi vermiyoruz. Yapılan moleküler ve genetik analizler sonucunda EGFR, ALK, BRAF gibi hedeflerde mutasyon ve kromozomal değişikliklerin saptanması durumunda kemoterapi yerine akıllı ilaç dediğimiz hedefe yönelik tedavi seçeneklerini kullanmak gerekmektedir. Yine eskiden yumuşak doku tümörü olarak bildiğimiz sarkomların bir grubunun aslında tamamen farklı olduğu ve bu hastalarda kemoterapinin tamamen etkisiz olduğu ortaya konuldu. C-Kit onkogeninde mutasyon saptanan ve gastrointestinal tümör denilen bu hasta grubunda kullanılan hedefe yönelik ilaç seçenekleri hayat kurtarıcı olmaktadır” ifadesini kullandı.

“Ayrıca erken evrede yakalanan meme kanserlerinin birçoğunda adjuvan dediğimiz koruyucu kemoterapi uzun yıllardır kullanılmaktadır” diyen Prof. Dr. Coşkun, şu bilgileri verdi:

“Bu hastaların bir kısmında yan etkisi çok olan kemoterapinin gerçekten gerekli mi olduğu konusunda kafamızda soru işaretleri bulunmakta idi. Fakat son dönemde yapılan çoklu gen analizleri ile gereksiz kemoterapiden kaçınmak artık mümkün. Uygun hastalarda 21, 70 ve 50 gen çeşitlerinde tümör dokusunda yapılan analizlerde belli bir skorun altında olanlarda artık kemoterapinin gereksiz olduğunu biliyoruz. Bu hastalarda tekrarlama ve yayılma riski çok düşük. Bu nedenle kemoterapi vermiyoruz. Yine başta bağırsak kanseri olmak üzere başka kanser türlerinde de bu tür analizler yapılıp, gereksiz hastalarda kemoterapiden kaçınılabilmektedir.“