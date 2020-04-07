Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun:

Dr. Uğur Coşkun, “Kanser hastalarının hastanelerin rutin acil birimleri yerine farklı bir birimde kabul edilmesine yönelik tedbirlerin alınması gerek hastalıkları gerekse aldıkları tedaviler nedeniyle korona virüs enfeksiyon riski daha fazla olan kanser hastalarının korunması açısından çok faydalı olacaktır” dedi.

Kanser hastalarının bir yandan ciddi hastalıkları ile mücadele ederken diğer yandan Covid-19 salgını nedeniyle ciddi endişe yaşadıklarını belirten Dr. Coşkun, hastaneye giden kanser hastaları için hastanelerin alması gereken tedbirlerin önemine değindi. Tedavi almak için gelen kanser hastalarının mümkün olduğunca Covid-19 şüphesi ile başvurulan ve takip edilen hastaların bulunduğu alanlardan farklı birimlerde kabul edilmeleri, mümkün olur ise giriş kapılarının ayrılması, muayene ve kemoterapi ünitelerinin mümkün olduğunca izole bir mekanda yapılmasının uygun olacağını belirtti.

Coşkun, kanser hastalarının aldıkları tedaviye bağlı şiddetli kusma ve benzeri yan etkiler nedeniyle acil servislere başvurmak zorunda kalabildiğini aktararak, “Hastanelerin rutin acil birimleri yerine farklı bir birimde kabul edilmesine yönelik tedbirlerin alınması gerek hastalıkları gerekse aldıkları tedaviler nedeniyle korona virüs enfeksiyon riski daha fazla olan kanser hastalarının korunması açısından çok faydalı olacaktır” dedi.

Onkoloji alanında çalışan doktor, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin enfeksiyondan korunma adına tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Coşkun, sağlık personeline bulaşmanın önlenmesinin tedavi için gelen hastalara bulaşma riskinin azaltılması açısından da çok önemli olduğunu belirterek, “Asemptomatik veya hafif semptomlu enfekte sağlık personelinin yapılacak testlerle hızlıca saptanması hem sağlık personeli hem de hastalar açısından çok önemli. Hem hastaların hem de hastaların tedavi ve muayene sürecinde yer alan tüm personelin mutlaka maske takmaları gerekiyor. Ayrıca başta el hijyeni ve sosyal mesafe olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tüm tedbirlere uyulması çok önemli bir yer kaplıyor” ifadelerini kullandı.