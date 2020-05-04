İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Somali'de

Türkiye’nin tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Somali’ye ulaştı.

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Somali'ye ulaştı. Uçak, devlet erkanı tarafından karşılandı.


Türkiye'de hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı. Uçak, Somali Dışişleri Devlet Bakanı Abdulkadir Ahmed Khair ve Somali Sağlık Bakanı Fowziya Abikar tarafından karşılandı.


Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali'ye tıbbi malzeme göndermişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.