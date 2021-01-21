Ticaret Bakan Yardımcısı Batur: “Türk müteahhitlik firmaları 2009'dan bu yana Moğolistan'da 192 milyon dolar değerinde proje gerçekleştirdiler”

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türk müteahhitlik firmalarının 2009'dan bu yana Moğolistan'da 192 milyon dolarlık proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ile Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan arasında "Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı. Ticaret Bakanlığında düzenlenen törenle imzalanan mutabakat zaptı ile her iki ülkede faaliyet gösteren serbest bölgelerin stratejik gelişimi, karşılıklı yatırım ve yatırımcıların çekilmesi için iş birliği yapılması öngörülüyor. Anlaşma ile Moğolistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 34 milyon dolardan daha da yükseğe çekilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı olarak çok uzun zamandır bu anlaşmanın hazırlığını yaptıklarını söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, “Şunu da biliyorum ki bugün imzalayacağımız mutabakat metni, önümüzdeki dönem verimli ve uzun vadeli iş birliğinin de ilk adımlarından biri olacak. Mutabakat zaptımız serbest bölgeler üzerine odaklanmış olarak tecrübe ve en iyi uygulamaların paylaşımını öngörüyor. Bu vesile ile hem karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulacağız hem de iki ülkenin uygulamalarını, mevzuatını birbirimize aktarabileceğiz” şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ticaretin daha yukarı noktalara çekilmesi gerektiğini söyleyen Batur, “2020 ticaret rakamlarına baktığımızda 34 milyon dolar gibi bir ticaretin iki ülke arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakam aslında olması gereken rakamın son derece altında. Türkiye'den Moğolistan'a olan ihracata baktığımızda ağırlıklı olarak elektrikli makineler, ısıtma ve aydınlatma ekipmanları, temizlik malzemeleri gibi ürün gruplarında ihracatımızın gerçekleştiğini görüyoruz. Moğolistan'dan Türkiye'ye olan ihracata baktığımızda ise demir ve demir dışı metaller, deri ürünleri gibi kalemlerde yine bir ticaret akışı söz konusu. Tarihi bağlarımız ve kültürel diyaloğumuz dikkate alındığında hem rakamın hem de karşılıklı ticarete konu olan ürün gruplarının artması gerektiği konusunda sayın büyükelçi de bana katılacaktır” dedi.

“Türk müteahhitlik firmaları da 2009'dan bu yana Moğolistan'da 192 milyon dolar değerinde proje gerçekleştirdiler”

İkili ticaretin yanı sıra inşaat sektörünün Moğolistan'da önemli bir rolü olduğunu söyleyen Batur, “Ticaretin yanı sıra Türk müteahhitlik firmaları da 2009'dan bu yana Moğolistan'da 192 milyon dolar değerinde proje gerçekleştirdiler. Umuyorum ki bugünkü serbest bölgeler alanında mutabakat zaptının imzası ile ticaret ve yatırım alanındaki ortak gelişmelerimize serbest bölgelerde ciddi katkı sağlayacak. Bildiğiniz gibi serbest bölgeler aslında ihracat odaklı üretimi ve yatırımı teşvik eden, dış yatırımın artması için önemli rol oynayan, teknoloji girişimini tetikleyen ve uluslararası ticaret için son derece önemli yeri olan enstrümanlar” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, serbest bölgelerin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“1987 yılından beri Türkiye serbest bölgeler anlamında ciddi mesafeler katetti. Şu anda aktif olarak faaliyette bulunan 18 adet serbest bölgemiz mevcut. Bu 18 serbest bölgede bin 900 firma faaliyet gösteriyor. Bunların da 499'u yabancı firma. Bu serbest bölgelerdeki toplam ticaret hacmi 22 milyar dolar. Serbest bölgelerdeki faaliyet gösteren firmalarda yaklaşık 80 bin insanımıza istihdam sağlıyor. Klasik anlamdaki serbest bölgelerimize ek olarak son dönemde kümelenme odağıyla daha ar-ge ve teknoloji yoğun üretimi de teşvik edecek mekanizma üzerinde çalıştık. İlki bilişim sektöründe olmak üzere ihtisas serbest bölgesi uygulamasını hayata geçirdik. Bu yeni iş modelinin de Moğolistan ile imzalayacağımız mutabakat zaptımıza konu olacak, tecrübe paylaşımı anlamında ciddi önemi olacağını düşünüyorum. Biliyorum ki Moğolistan'da kendi iç politikalarını buna göre düzenliyor.”

Moğolistan ve Türkiye'nin kardeş ülke olduklarını dile getiren Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan ise, “Moğolistan iki ülkeye sınır komşusu ama biz Türkiye'yi komşu olarak görüyoruz. 2018'de biz ikili ticaret hacmimizi 300 milyon dolara çıkartmayı hedeflemiştik. 2020 yılına göre Türkiye ile ticaret hacmimiz 40 milyon dolar. Türkiye'den Moğolistan'a yapılan yatırım ise 210 milyon dolar. İmzalayacağımız serbest ticaret bölgesi ile ticaret hacmimizin daha da rahatlayacağına inanıyorum. Moğolistan yüzölçümü olarak küçük olsa da iki büyük ticaret bölgesinin tam arasında. Moğolistan'da serbest bölgeler kurulursa ortak iş kurma konusunda istekli Türk firmaları mevcuttur. Çünkü Moğolistan üzerinde kurulan serbest bölge üzerinden Çin piyasası Asya piyasasına çıkmak isteyen Türk firmalar mevcut. O yüzden biz Çin ve Rusya sınırına serbest bölge kurmuş durumdayız. Orda Asya, Çin ve Rusya piyasasına girmek isteyen firmalar var. Bu anlaşmanın imzalanması ile Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Çok zaman harcanan bir anlaşma var ortada, bu yüzden Türkiye'ye ve size çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.