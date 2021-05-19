İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticaret Bakanı Muş, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.


Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.