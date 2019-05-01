Ticaret Bakanı Pekcan: "Biz ihracatçılarımızın, iş insanlarımızın önünde olmak, onların önünü açmak zorundayız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz ihracatçılarımızın, iş insanlarımızın önünde olmak, onların önünü açmak zorundayız" dedi.

Bakan Pekcan, Ankara da bir otelde 26 büyükelçi, 110 ateşe ve müşavir temsilcileriyle yemekte buluştu. Yemeğe katılan büyükelçilere ve yabancı temsilcilere hitap eden Pekcan, "Biz burada bugün hep beraber dış ticaret ailesiyiz. Biz yeni hükümet sistemiyle beraber iki büyük bakanlık birleştik. Bu birleşmenin en fazla aktif ve pozitif gelişmeleri yaşayan belki de bizim bakanlığımızdır. Biliyorsunuz iç ticaret, dış ticaret ve gümrükler bir bütünün parçaları, birbirlerinden ayrılmaz süreçler. Dolasıyla eskiden birkaç uzun toplantılarla alınan kararları biz çok kısa zamanda alıyoruz ve uygulayabiliyoruz. Şimdi bizim bu dinamizmizi aynı şekilde dış ticarete yansıtma zamanı. Ülkemizin en fazla ihracata ve yabancı yatırımcıya ihtiyacı var" diye konuştu.

Yaşanan sorunların daha erken haber verilmesini isteyen Bakan Pekcan, "Sizden isteğim bulunduğunuz ülkelerde ticaretin önünde engel görebileceğiniz, engel olma olasılığı olan konuları da daha da sertleşmeden gelişme yolundayken bizimle paylaşmanız. Erken önlem aldığımız zaman çok kolay önlemler alabiliriz. Biz ihracatçılarımızın, iş insanlarımızın önünde olmak, onlara yol açmak, önlerini açmak zorundayız" şeklinde konuştu.

İş sektörünün önemini vurgulayan Bakan Pekcan, "Benim sizlerden ricam sizler de aynı şekilde bulunduğunuz ülkelerde, o ülkenin alışkanlıklarını, kültürünü, iş yapma pozisyonlarını her şekilde bizim iş insanlarımızla ve bakanlığımızla paylaşmak. Onların önünü açmak, ticareti kolaylaştırmak. Biz sektörel çalışmalar yapıyoruz. Ürün bazında çalışmalar yapıyoruz. Sektör ve ürün bazında alıcı firmalar ve alıcı kurumlar ile bizim üreticilerimizi, ihracatçılarımızı ve ihracatçı olma potansiyeli olan firmalarımızı bir araya getirmek zorundayız. Bundan böyle sizleri bürokrasiyi, devleti ve sorumluklarını çok iyi bilen, bütün görevlerin bilincinde, ama aynı zamanda bir iş dünyasından herhangi bir iş insanı gibi vizyoner düşünebilen ve iş dünyasının önünü açacak projeler geliştiren arkadaşlar olarak görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.