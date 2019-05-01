Ticaret Bakanı Pekcan: “Bu sene de ilk 3 ayda ticaretimiz ve ihracatımızda artış var”

168 milyar dolar. Bu sene de ilk 3 ayda ticaretimiz ve ihracatımızda yine artış var. Nisan ayında da güzel bir ihracat rakamı yakalayacağız” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB konferans salonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"nde konuştu. Dünyadaki küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen Ticaret Bakanlığı ve dış ticaret olarak Türkiye'nin kalkınmasına ve finansmanına önemli katkılar sunmaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Pekcan, “Geçtiğimiz sene Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarını açıkladık. 168 milyar dolar. Bu sene de ilk 3 ayda ticaretimiz ve ihracatımızda yine artış var. Nisan ayında da güzel bir ihracat rakamı yakalayacağız. Amacımız sadece ihracat değil aynı zamanda ihracatın, ithalatı karşılamasıdır. Bu da dış ticaretin dengelenmesiyle mümkün olur. Önümüzdeki 10 yıllık gelirimizi orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmak. Biz bu durumla ilgili mevcut bulunduğumuz pazarlarda daha fazla kuvvetlenmeye özen gösteriyoruz. Bunun dışında iç ve dış ticarette dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Bakanlığımızı tüm alanlarda dijitalleştiriyoruz” dedi.

“Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı konuşmada, bugün Anıtkabir ziyaretiyle genel kuruluna başladıklarını söyleyerek, “Oda ve Borsa proje yarışmasında finale kalanları ve camiamıza uzun süredir hizmette bulunan delegelerimizi ödüllendireceğiz. Bu tabloyla hepimiz iftihar edelim. Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. ICC'de, CACCI'de, dereceye giren, en iyi proje ödülleri kazanan, çok sayıda Oda-Borsamız ve kadın girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyor ve sizleri alkışlıyorum. Sizlerin emek ve gayretleriyle, Oda ve Borsalarımız, reel sektörün asli hizmet merkezleri oldu. Kurumsal hizmet kapasiteleri arttı, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü. ‘Dijital Oda-Borsa' devrimini gerçekleştirdik, tek durak ofis haline geldik. Odalarımız ve Borsalarımız geliştikçe, özel sektörümüze daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. Tüm bunları, el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 150 Genel Kurul üyesine hizmetlerinden ötürü plaket verildi.