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Ticaret Bakanı Pekcan: "Hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık” dedi.


Ticaret Bakanı Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatında Türkiye'nin elde ettiği başarıyı sürdürdüklerini belirterek, "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ayrıca hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek, cari işlemler dengesine de olumlu yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde bu alanda daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır. Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en etkili şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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