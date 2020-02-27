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Ticaret Bakanı Pekcan, “Koruyucu maskelere fahiş fiyatlar uygulandığına dair gelen ihbarları değerlendiriyor”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Korona Virüs ihtimaline karşı alınan önlemler arasında yer alan koruyucu maskelerle ilgili paylaşımda bulundu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Korona Virüs ihtimaline karşı alınan önlemlerden biri olan koruyucu maskelerle ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koruyucu maskelerin çok yüksek fiyatlara satıldığı iş yerlerine yönelik şikayetlerin değerlendirildiğini söyleyen Pekcan, yaptığı paylaşımda, “Korona Virüsü sebebiyle yurt içinde koruyucu maskelere fahiş fiyatlar uygulandığına dair gelen ihbarları değerlendiriyor, ilgili firmalardan savunmalarını alıyoruz. Şikayetlerinizi Alo 175'e başvurarak ya da HFA mobil uygulamasından ulaştırabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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