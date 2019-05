Ticaret Bakanı Pekcan, Ticaret Müşavirleri'yle Anıtkabir'i ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Müşavirleri'yle birlikte Anıtkabir ziyaretinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 131 farklı merkezden gelen 166 Ticaret Müşaviri ve Ateşesi'yle birlikte Anıktabir ziyaretini gerçekleştirdi. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Ticaret Bakanı Pekcan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Pekcan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"İstiklal meşalemizi yakan büyük Atatürk, Ticaret Bakanlığı ailesinin, 131 farklı merkezden gelmiş, 166 Ticaret Müşaviri ve ateşesi ile huzurunuzda bulunmanın büyük şerefini yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz modern Türkiye Cumhuriyeti'nde üretimin ve ihracatın artması, iş dünyamızın her sektörde ve her sahada önde alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün ömrünüzü hizmetine vakfettiğiniz Türk milletinin 21. yüzyılda ve cumhuriyetimizin 100. yılında daha mükellef olması için gayret gösteriyoruz. Attığımız her adımda yolumuzu aydınlatan ve uzak ufukları görünür yapan sizin fikirleriniz ve bize işaret ettiğiniz muasır medeniyetler ülküsüdür. Hakikatle yattığınız yer olan kalbimizdeki tüm aşk ve heyecanla ideallerinizi gerçekleştirmek uğruna hiç durmadan çalışacağımıza inanınız ve rahat uyuyunuz. Saygı, sevgi ve şükranla. Ruhun şad olsun!"