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Ticaret Bakanlığı Futbol Turnuvası'nda şampiyon Gümrükgücü oldu

Ticaret Bakanlığı personeli arasında düzenlenen Futbol Turnuvası’nda şampiyon Gümrükgücü oldu.

Ticaret Bakanlığı personeli arasında düzenlenen Futbol Turnuvası'nda şampiyon Gümrükgücü oldu.


Ekim ayında Devlet Demir Yolları Spor Tesisleri'nde başlayan Futbol Turnuvası'na Ticaret Bakanlığı içinden 20 takım katıldı. Final maçında Gümrükgücü, Esenboğa Kaçak takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu. Soluk soluğa geçen final maçı sonrası Gümrükgücü oyuncuları kupalarına kavuştu. Gümrükgücü futbolcuları, “Turnuva boyunca tatlı bir rekabet yaşandı, katılan tüm takımları kutluyoruz. Centilmence bir mücadele sergilendi, kurum içi birlik ve beraberliğimiz pekişti. Spor ile dostluk, kardeşlik kazandı. Kurum içinde birlik, dostluk ve kardeşlik ortamını futbola yansıttık. Kazanan dostluk oldu. Bu organizasyonu tertipleyen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.


2 ay süren turnuva seneye de düzenlenecek.

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