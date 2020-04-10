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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçir

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

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