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Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş zamanlı “hal” denetimi

Ticaret Bakanlığınca 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.


Ticaret Bakanlığı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde birçok ilde denetimlerine etkin bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Ticaret müfettişleri ile İl Ticaret Müdürlükleri koordinasyonunda yapılan denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı. Denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları olduğu tespit edilirse idari işlem yapılacak.


Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarına karşı 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.

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