Ticaret Bakanlığından ATO üyelerine dış ticaret semineri

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen seminerin açılışında açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türkiye'nin dünyanın 190'ı aşkın ülkesine mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. Aktay, Ankara Ticaret Odası olarak, ülkelerarası ilişkilerin geliştirilmesiyle birlikte özel sektörler arasında yeni bağlar kurulmasına yönelik çalışmalar yürüttükleri bilgisini verdi. Aktay, “Türk ürünleri kaliteleri, şirketleri de başarılı faaliyetleri ile dünyada tanınıyor. Üretimde katma değerin yükseltilmesine önem veriyoruz. Rekabet gücümüzü artırarak, ihracatımızı daha yüksek seviyelere taşımak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Pandemi süreci ticari hayatı etkisi altına alsa da teknolojinin getirdiği imkânları keşfetmemize ve teknolojik yeniliklere öncülük etmemize katkı sağladı”

Pandeminin ticaretin birçok alanını etkilediğini kaydeden Aktay, ihracat yapanların bu süreçte mevcut pazarları korumak ve yenilerine ulaşmaya yönelik girişimde bulunması gerektiğini aktardı. Aktay, pandemi sürecinin yeni iş yapış modelleri öğretme açısından faydaları olduğunun da altını çizerek, “Pandemi süreci ticari hayatı etkisi altına alsa da teknolojinin getirdiği imkânları keşfetmemize ve teknolojik yeniliklere öncülük etmemize katkı sağladı” açıklamasında bulundu.

ATO üyeleri ihracat desteklerini öğrendi

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili uzmanları tarafından gerçekleştirilen “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” 23 Şubat Salı günü başladı ve iki gün devam etti. Seminerin ilk gününde ATO üyelerine, İhracatta Uygulanan Destek Programları, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Kolay İhracat Platformu, İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları konularında bilgiler verildi. Seminerin ikinci gününde ise Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları, Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları ile E-Ticaret / E-İhracat Uygulamaları konularında sunum yapıldı.