Ticaret Bakanlığı'ndan tekstil eğitimi altyapısına destek

Ticaret Bakanlığı ve İTKİB Genel Sekreterliği işbirliğinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nün bilgisayar atölyesi yenilendi.

Ticaret Bakanlığı'nın, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçi Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği iş birliğinde bir taraftan tekstil sektörünün eğitilip iş gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik mesleki ve teknik eğitim desteklenirken, diğer taraftan sektörün küresel rekabet şartları altında avantajlı hale gelmesini sağlayacak moda ve markaya yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

"Yaklaşık 20 yıl önce kurulan bilgisayar atölyesindeki bilgisayarlar ile yazılımlar yenilendi"

Ticaret Bakanlığı destekleri ile düzenlenen moda tasarım yarışmalarının yanı sıra, sektör üniversite iş birliğinin somut örneklerinden olan ve tekstil mühendisliğinin algısının geliştirilmesine yönelik “Tercihim Tekstil Mühendisliği” projesi çalışmaları da desteklendi.

Eğitim altyapısına verilen destekler çerçevesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla Ticaret Bakanlığı ve İTKİB Genel Sekreterliği tarafından Türkiye'nin moda ve sanat alanında en köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nün yaklaşık 20 yıl önce kurulan bilgisayar atölyesindeki bilgisayarlar ile yazılımlar yenilendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından katma değerli ürün üretimine büyük katkı sağlayacak tasarım öğrencilerinin dijitalleşme çağında bilgisayarlara ve yazılımlara duyduğu ihtiyacın artması ve bu alanda eğitim altyapısına yapılacak yatırımın önemi dikkate alınarak sağlanan bu destekle, öğrenciler ve akademisyenlerin moda ve markaya yönelik eğitimlerini günün şartlarına göre düzenleyebilecekleri bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunuldu.

Destek kapsamında, 14 adet masaüstü bilgisayar, 9 adet laptop, 6 adet çizim tableti ve 3 adet taşınabilir disk alımı gerçekleştirilerek ekipmanlar yenilendi. Öte yandan İTKİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren muhtelif birliklerce toplam 200 bin lira kaynak aktarımı sağlandı.