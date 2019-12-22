Ticaret Bakanl???ndan ?tr?f mantar?? ihalesi

Ticaret Bakanl??? taraf?ndan Van'da 5607 say?l? Ka?ak??l?kla M?cadele Kanununa muhalefetten el konulan 80 kilogram tr?f mantar? 23 Aral?k 2019 tarihinde bir g?n s?recek ihale ile sat?lacak.

D?nyan?n en pahal? mantar? olarak bilinen tr?f mantar?, Bakanl???n www.eihale.gov.tr adresi ?zerinden sat??a ??kar?l?rken, tr?f mantar?n?n sat??a esas bedeli 1 milyon 10 bin TL olarak belirlendi.

Piyasada kilogram fiyat? 2 bin avro olan tr?f mantar?n?n ihalesinde yakla??k 80 kilogram olan ?r?nlerin a??k art?rmas? 505 bin TL'den (6 bin 300 TL/kilogram) ba?layacak. ?haleye mobil uygulama ?zerinden de kat?l?m sa?lanabilecek.

Van Tasfiye ??letme M?d?rl???nde uygun ko?ullarda muhafaza edilmekte olan tr?f mantar? i?in yap?lacak ihale, 24 Aral?k Sal? g?n? saat 10.05'te sona erecek.

Tar?m Bakanl???nca gerekli analizleri yap?lm?? olan s?z konusu ?r?nlerin ihale bedelinin, ihale sona erdikten sonra iki i?g?n? i?erisinde ?denmesi gerekiyor.

Bekletilmeyecek e?ya sat??lar?

Ticaret Bakanl???nca taze meyve sebze, bakliyat gibi g?da ?r?nleri bekletilmeyecek e?ya olarak e-ihale sistemi ?zerinden sat??a sunuluyor.

Bekletilmeyecek e?ya ihaleleri ara? ve e?ya ihalelerine g?re daha k?sa s?rerken, bekletilmeyecek e?yalar bir g?n ilanda, ilan? takip eden bir i?g?n? ise teklife a??k halde bulunuyor.

Bekletilmeyecek e?yalar?n ?deme s?resi de ara? ihalelerine g?re daha k?sa. Ara? ve normal e?yan?n ?deme s?resi 7 g?n iken, bekletilmeyecek e?yan?n ?deme s?resi iki i?g?n?.

Analiz raporlar? uygun olan g?da ?r?nleri Bakanl?k taraf?ndan sat??a sunulurken, t?ketime uygun olmayan ?r?nler ise imha ediliyor.

Bununla birlikte, ka?ak olarak yakalanan alkoll? i?kiler ve t?t?n mamulleri de sat??a sunulmuyor, do?rudan imha ediliyor.