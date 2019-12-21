İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticareti yap?lmak istenen piton ve parmak maymuna el konuldu

Tar?m ve Orman Bakanl??? Do?a Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel M?d?rl???, yasa d??? ?ekilde bulundurulan ve sat??? yap?lmak istenen piton y?lan? ve parmak maymuna el koyarak koruma alt?na ald?.


Tar?m ve Orman Bakanl???, do?as?ndan kopart?larak ka?ak olarak yurda getirilen yaban hayvanlar?n? kurtarmak ve bu s?m?r?y? azaltmak i?in gereken m?cadeleyi s?rd?rmeye devam ediyor.


Hayvanlar koruma alt?na al?nd?


Ulusal ve Uluslararas? yasalarla koruma alt?nda buluna yaban hayvanlar?n?n mevzuat gere?ince y?rt?c? ve sald?rgan t?rlerinin beslemesine izin verilmiyor. Bu ba?lamda DKMP ekiplerince yap?lan denetimler sonucunda, ?stanbul'da farkl? adreslerde ve ki?ilerde bulunan, 1 adet piton y?lan? ve 1 adet parmak maymuna el konuldu. DKMP taraf?ndan el konulan hayvanlar, sa?l?k kontrollerinin ard?ndan korumaya al?nd?.


19 bin 500 liral?k cezai i?lem uyguland?


Nesli Tehlike Alt?nda Olan Yabani Hayvan ve Bitki T?rlerinin Uluslararas? Ticaretine ?li?kin (CITES) S?zle?mesi ve 4915 say?l? Kara Avc?l??? Kanunu'na g?re koruma alt?nda olan, bu hayvanlar? yasa d??? ?ekilde bulunduran ve sat???n? yap?lmak isteyen ?ah?slara ise piton i?in 6 bin 500, parmak maymun i?in 13 bin lira olmak ?zere toplam 19 bin 500 lira cezai i?lem uyguland?.


Ticarete konu edilmeleri nesillerini tehlikeye atabiliyor


CITES S?zle?mesi ile yabani hayvan ve bitki t?rlerinin, uluslararas? ticaret sebebiyle nesillerinin tehlikeye d??mesinin ?nlenmesi hedefleniyor. Baz? hayvan ve bitki t?rlerinin s?m?r?lme seviyeleri y?ksek oldu?u i?in bunlar?n ticareti, habitat kayb? gibi di?er fakt?rlerle birlikte hayvanlar?n n?fuslar?n? b?y?k oranda etkileyebiliyor. Hatta baz? t?rlerin yok olmas?na neden olabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.