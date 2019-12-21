Ticareti yap?lmak istenen piton ve parmak maymuna el konuldu

Tar?m ve Orman Bakanl???, do?as?ndan kopart?larak ka?ak olarak yurda getirilen yaban hayvanlar?n? kurtarmak ve bu s?m?r?y? azaltmak i?in gereken m?cadeleyi s?rd?rmeye devam ediyor.

Hayvanlar koruma alt?na al?nd?

Ulusal ve Uluslararas? yasalarla koruma alt?nda buluna yaban hayvanlar?n?n mevzuat gere?ince y?rt?c? ve sald?rgan t?rlerinin beslemesine izin verilmiyor. Bu ba?lamda DKMP ekiplerince yap?lan denetimler sonucunda, ?stanbul'da farkl? adreslerde ve ki?ilerde bulunan, 1 adet piton y?lan? ve 1 adet parmak maymuna el konuldu. DKMP taraf?ndan el konulan hayvanlar, sa?l?k kontrollerinin ard?ndan korumaya al?nd?.

19 bin 500 liral?k cezai i?lem uyguland?

Nesli Tehlike Alt?nda Olan Yabani Hayvan ve Bitki T?rlerinin Uluslararas? Ticaretine ?li?kin (CITES) S?zle?mesi ve 4915 say?l? Kara Avc?l??? Kanunu'na g?re koruma alt?nda olan, bu hayvanlar? yasa d??? ?ekilde bulunduran ve sat???n? yap?lmak isteyen ?ah?slara ise piton i?in 6 bin 500, parmak maymun i?in 13 bin lira olmak ?zere toplam 19 bin 500 lira cezai i?lem uyguland?.

Ticarete konu edilmeleri nesillerini tehlikeye atabiliyor

CITES S?zle?mesi ile yabani hayvan ve bitki t?rlerinin, uluslararas? ticaret sebebiyle nesillerinin tehlikeye d??mesinin ?nlenmesi hedefleniyor. Baz? hayvan ve bitki t?rlerinin s?m?r?lme seviyeleri y?ksek oldu?u i?in bunlar?n ticareti, habitat kayb? gibi di?er fakt?rlerle birlikte hayvanlar?n n?fuslar?n? b?y?k oranda etkileyebiliyor. Hatta baz? t?rlerin yok olmas?na neden olabiliyor.