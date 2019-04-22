TİKA Arakan'daki çalışmalarına devam ediyor

Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de, Türk İşbiriği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından 2017 yılında yapımına başlayan Sittwe Kliniği, sağlık ekipmanlarının temin edilmesinin ardından faaliyete başladı.

Dört ana birimden oluşan Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığı Sittwe Kliniği, sağlık ekipmanlarının TİKA tarafından temin edilmesinin ardından faaliyete başladı. Klinik çalışanları, küçük cerrahi işlemler yapılabilecek, anne ve çocuk sağlığı ve genel sağlık başta olmak üzere ayakta tedavi hizmeti verecek.

5 bin nüfuslu mahallede yer alan sağlık klinikten, yılda 20 binden fazla kişinin faydalanması bekleniyor. Kısıtlı sağlık imkânlarına sahip Arakanlı Müslümanların yaşadığı yerde hizmet vermeye başlayan kliniğin ilk faaliyeti, 0-5 yaş arası 60 çocuğun aşılanması oldu.

Klinikte verilen sağlık hizmetlerine tüm etnik ve dini kesimlerin erişiminin mümkün olması hedefleniyor. Sittwe Sağlık Kliniği, bölgede son 7 yıldır devam eden çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen Annan Planı Kararları'nda yer alan sosyal uyum ve toplumsal barışa da katkı sağlayacak.