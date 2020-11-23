TİKA Bangladeş'teki Arakanlı mültecileri yalnız bırakmıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bangladeş Cox's Bazar kamplarında yaşayan binlerce mülteciye gıda kolileri ulaştırdı.

TİKA, Bangladeş'in Cox's Bazar kamplarındaki 16. Mülteci Kampında yaşayan yaklaşık 25 bin kişiye içinde un, şeker, nohut, kuru balık, patates, sarımsak ve zerdeçal içeren 5 bin gıda paketi dağıttı.

Dağıtılan gıda yardımı sayesinde kamplarda yaşayan Müslüman mülteciler kış mevsimini daha hazırlıklı karşılayacak. Gıda yardımından yararlanan mülteciler memnuniyetlerini dile getirirken, Türkiye'ye ve TİKA'ya şükranlarını ifade etti.

TİKA, 2017 tarihinde kamplara yerleştirilenler için hızlı bir şekilde mutfak kurarak günlük 25 bin kişinin faydalandığı sıcak yemek dağıtımı yapmıştı.

Bangladeş'in Cox's Bazar ili sınırları içinde bulunan kamplarda bir milyona yakın Arakanlı Müslüman mülteci zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Ekonomik faaliyetleri olmayan mülteciler başta gıda olmak üzere her türlü tüketim malzemesine ihtiyaç duyuyor.