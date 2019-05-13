TİKA desteğiyle Yenidoğan Sağlığı Alanında Türkiye'nin deneyimleri, Tacikistan'a aktarılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin Yenidoğan Sağlığı Alanındaki Tecrübesi Tacikistan'a aktarılıyor.

TİKA'nın Ana Çocuk Sağlığını Destekleme Programı altında icra edilen bir diğer eğitim programı olan Yenidoğan Canlandırma Eğitimleri, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirildi.

TİKA tarafından 6 yıldır birçok ülkede uygulanan Ana Çocuk Sağlığını Destekleme Programına geçen sene Tacikistan da dahil edildi ve yenidoğan bebeklerin işitme tarama testinin önemine ilişkin ilk eğitim programı düzenlendi. Düzenlenen eğitim programında başarılı olan doktorlardan oluşan 8 kişilik bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye'de daha ileri bir eğitimden geçirilmesi ve bu kişilerin görev yaptığı hastanelere işitme tarama cihazlarının hibe edilmesi planlanıyor.

“Ana Çocuk Sağlığını Destekleme Programı” altında icra edilen bir diğer eğitim programı da Yenidoğan Canlandırma Eğitimleri Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirildi. Söz konusu eğitimin amacı doğum esnasında bebeğin sağlık durumu ile ilgili oluşabilecek istenmeyen durumlara ne şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin öğretilmesi ön planda yer alıyor. Eğitimler sayesinde yenidoğan bebek ölüm oranlarının azaltılması ve doğum esnasında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak bebeğin engelli bir birey haline gelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TİKA ve Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programına, Tacikistan'ın tüm bölgelerinden gelen kadın doğum uzmanı, yenidoğan uzmanı, ebe ve hemşirelerden oluşan iki ayrı grup halinde toplam 48 kişi katıldı. Türkiye'den gelen alanında uzman doktorlar tarafından verilen eğitim programının sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına sertifika törenine katılan Bakan Birinci Yardımcısı Umarzoda Saida Gayrat yaptığı konuşmada, Tacikistan'da yenidoğan bebek ölüm oranlarının dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini, bu oranın düşürülebilmesi için bu tür eğitimlerinin çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin Tacikistan'a aktarılmasına aracılık ettiği için TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

TİKA Duşanbe Program Koordinatörü Tarık Mete ise gerçekleştirdiği konuşmada, projenin daha ileri aşamalarında Tacikistan'da gerçekleştirilen eğitimlerde başarılı olan kursiyerler arasından seçilen bir grubun Türkiye'de eğitici olarak eğitilmesi ve ileride Tacikistan'ın kırsal bölgelerinde gerçekleştirilecek eğitim programlarında bu kişilerden eğitmen olarak istifade edilmesinin planlandığını ifade etti. Tacikistan Sağlık Bakanlığı ile üzerinde mutabık kalınan uzun vadeli hedeflerin, Türkiye'de olduğu gibi Tacikistan'da da yenidoğan canlandırma eğitimi almamış olan kişilerin doğum esnasında bebeğe dokunmasının önlenmesi olduğunu vurguladı.