TİKA dünyanın birçok ülkesinden polisleri eğitmeye devam ediyor

Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi ile dost ve kardeş ülkelerin emniyet mensuplarına yönelik iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler veriliyor. 2018 yılında düzenlenen eğitim programlarına Azerbaycan, Bosna-Hersek, Filistin, Makedonya, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Sırbistan, Tunus ile Gine, Ekvator ve Yemen'den 564 emniyet personeli katıldı. "Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi" kapsamında 2007-2018 yılları arasında Türkiye ve ilgili ülkelerde olmak üzere toplam 456 kurs gerçekleştirildi. Bu kurslara 7 bin 940 kursiyerin katılımı sağlandı. Yabancı polis memurlarına verilen eğitimler kapsamında VIP önemli kişileri koruma kursu, uyuşturucu suçlarında risk analizi ve arama teknikleri kursu, terörizme karşı önemli tesisleri koruma kursu, siber suçlar soruşturma kursu, polis liderliği ve yönetim becerileri kursu, mobil cihaz inceleme kursu, takip teknikleri kursu, atış eğitici yetiştirme kursu, güvenli sürüş teknikleri kursu, telsiz haberleşme sistemleri kursu, risk analizleri ve arama teknikleri kursu, seyahat belgeleri sahteciliği uzmanlık eğitimi, yakalama ve gözaltına alma yöntemleri kursu, terörle mücadele temel eğitimi kursu, genel adli kimyasal inceleme/analiz temel eğitimi, uluslararası suçlarla mücadele işbirliği kanalları gibi konular yer aldı.

Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi

Öte yandan TİKA ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğinde kolluk kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliğini güçlendirmek, ortak tarihsel ve kültürel yakınlığın pekiştirilmesi amacıyla Türkiye'de Özbekistan ve Moritanya jandarma personeline yönelik eğitim programları ile Özbekistan'da da Özbekistan jandarma personeline yönelik eğitim programları düzenlendi. Düzenlenen eğitimlere 88 jandarma personeli katıldı. Ayrıca Özbekistan İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi bünyesinde daha düzenli ve kaliteli bir eğitim verilmesi amacıyla akademi içerisinde bulunan Maneviyat ve Kültür Merkezi'ne donanım ve teknik ekipman desteği sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığında güvenlik yönetimi yüksek lisans programında eğitim alan Ürdün, Ukrayna, Kongo, Afganistan, Maldivler, Moğolistan, Somali, Tacikistan ve Uganda'dan gelen yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan yaklaşık 30 kişilik emniyet grubunun TİKA'yı ziyaretinde TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, heyete TİKA'nın kuruluşu, amacı, vizyonu, misyonu, bulunduğu ülkeler başta olmak üzere 145 ülkede yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler verdi.

TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde 2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Balkanlar'dan Arnavutluk ve Orta Asya'dan Kırgızistan'da polis gücüne eğitim verilmesiyle Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi başlatılmıştı. Proje ile polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, bölgesel güvenlik sorunlarına koordineli ve eşgüdüm halinde mücadele anlayışının geliştirilmesi, Türkiye'nin güvenlik işbirliği içerisinde olduğu ülkelerdeki üst düzey polis yöneticilerinin ve uzmanlık gerektiren birimlerde Türk polislerince verilecek eğitimlerle polislik alanında yaşanan gelişmelerden haberdar edilerek polis teşkilatlarındaki değişimlerin hızlandırılması amaçlanıyor.