TİKA, Filistin'e desteklerini sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Ramazan ayı faaliyetleri Batı Şeria ve Kudüs'te devam ediyor.

Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet Ramazan paketi dağıtıldı. Ayrıca bin aileye alışveriş kuponu dağıtılarak, Eski Şehir esnafının da desteklenmesi hedeflendi. TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin'in de katıldığı programla 70'e yakın noktadan gıda, giyim gibi temel ihtiyaçların satın alınması sağlandı.

Mescid-i Aksa'nın batıya bakan Nazır kapısına yakın, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından 1552 yılında yaptırılan Haseki Sultan İmarethanesi'nde 500 kişiye de iftar yemeği dağıtımı yapıldı.

Batı Şeria'da iftar programı düzenlendi ve ramazan paketleri dağıtıldı

Batı Şeria'da gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ise Jalozone, Kalandia ve Shufat mülteci kamplarında; Ramallah, Eriha, El Halil şehirlerinde toplamda 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi dağıtıldı.

İsrail'in Maale Adumim ve Pisgat Ze'ev yerleşimleriyle sınırlandırdığı Abbl Jahalin ve Kudüs'ün doğusundaki Khan El Ahmar gibi köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere de ramazan paketi ile destek sağlandı.

Tulkarem, Nablus, Eriha, El Halil, Betlehem, Kalkilya, Tubas, Selfit ve Cenin'de 5 bin yetimin katıldığı iftar programları düzenlendi.

TİKA, Gazze Şeridi'nde de her gün bin aileye iftar için sıcak yemek dağıtıyor. İftar yemeği dağıtımları 30 gün boyunca devam edecek. Program tamamlandığında 150 bin kişiye yardımlar ulaşılmış olacak.

Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi 10 bin aileye Ramazan paketi dağıtımı da devam ediyor.