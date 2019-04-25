TİKA, Gana-Akra ve Liberya-Paynesville Belediyesi çalışanlarına park ve bahçecilik eğitimi verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gana Akra Belediyesi ile Liberya Paynesville Belediyesi çalışanları için düzenlenen eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da katkılarıyla 10-19 Nisan tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirildi.

TİKA tarafından, Gana Akra Belediyesi ile Liberya Paynesville Belediyesi çalışanları için düzenlenen eğitim, İstanbul Belediye Başkanlığı'nın da katkılarıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen programda, eğitimler, sahada yerinde gösterilen uygulamalar ile teknik geziler, İstanbul Büyükşehir Belediyesince İstanbul'da, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce Antalya'da ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce Mersin'de, ilgili kurumların uzmanlarınca gerçekleştirildi.

Ganalı ve Liberyalı katılımcılar, süs bitkileri yetiştiriciliği, mevsimlik çiçekçilik, çim alan tesisleri ve bakımı, karşılaşılan hastalıklar, zararlılar gibi pek çok konuda uygulamalı eğitim aldı. Kapsamlı eğitimin sonunda 10 katılımcıya başarı sertifikası verildi.

Eğitim kapsamında ayrıca özel çiçekçilik firmaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeleri, süs bitkileri seraları da uzmanlar eşliğinde ziyaret edildi. Katılımcılar, teorik bilgilerini yerinde inceleme fırsatı buldu.