TİKA Gürcistan'da organik meyve suyu üretim tesisi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gürcistan'da yürütülen ”Acara Bölgesi Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı” kapsamında Dağlık Acara'da Organik Meyveciliği Geliştirme ve Destekleme amacıyla meyve suyu üretim tesisi kuruldu.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin dağlık bölgesinde kurulan ve yaban mersini işleme alanında faaliyet gösteren ve geçimini yaban mersini toplayarak sürdüren bölge halkının kısıtlı imkanları ile kurulan Dioknisi Köyü Tarım Kooperatifi; yaban mersini yanında ahududu, yaban armudu, dağ elması gibi doğal ürünleri de reçel, meyve kurusu gibi ürünlere işleyerek faaliyet gösteriyor.

Acara Özerk Cumhuriyetinin dağlık bölgelerindeki deniz seviyesinden bin -bin 500 metre yüksekte olan Hulo ve Şuahevi ilçe köylerinde yıllık 5 bin tonu bulan yaban mersini yetişiyor. İnsan sağlığı açısından çok faydalı olan ve gıda üretiminde de kullanılan ve elle toplanan yaban mersini potansiyelinin büyük bir kısmı, işgücü gerektirmesi nedeniyle etkin bir şekilde kullanılamıyor. İşleme merkezi bulunmamasından dolayı bozulan ve özelliğini kaybeden ürünlerde hasat sonrası büyük oradan kayıp yaşanıyor.

Yürütülen proje ile söz konusu kayıp en aza indirilerek, doğal ürünlerin organik bir şekilde, özelliğini kaybetmeden işlenmesi ve pazara hazır hale getirilerek, doğal, organik ve güvenilir yöntemlerle üretilen ürünlere rağbetin artmasıyla katma değeri yüksek ürün yelpazesinin çeşitlendirilerek kooperatifin gelirinin artması sağlandı. Proje ile, Meyve suyu üretiminde modern teknolojiye geçiş ile verimliliğin arttırılması ve uygun ambalajlama ile de pazarlama potansiyeli yüksek ürünler oluşturularak yeni pazar olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Diğer taraftan ise, kooperatifin ürün işleme yelpazesinin çeşitlendirilmesi ve kapasitesinin arttırılması ile tesiste işlenecek meyveye olan ihtiyacın arttırılarak, daha fazla köylünün Kooperatif ile sözleşmeli çalışması ve sezonda daha fazla ürün toplanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Sözleşmeli üretim modeli ile hem küçük aile işletmelerinin ekonomik açıdan korunması hem de istihdamına olumlu katkı sağlanması, projenin en önemli hedeflerinden birisini oluşturuyor.

Tesiste, ilk üretim sezonu boyunca 40-45 ton yaban mersini işlenerek 29 bin litre yaban mersini suyu elde edilmesi bekleniyor. Yine doğal meyvelerden 70 ton elma, armut ve üzüm işlenmesi ile 35 bin litre meyve suyu üretilmesi hedefleniyor. Sonraki yıllarda her üretim sezonunda üretim kapasitesinin 10'ar ton arttırılması da gelecek dönem planlamaları arasında bulunuyor. Kooperatifin, üretilen ürünlerin yüzde 70'ini yerel pazara satması, yüzde 30'unu da ihraç etmesi, ayrıca proje kapsamında meyve posalarının kurutulup öğütülerek pasta sanayine pazarlanması, projenin diğer hedefleri arasında.