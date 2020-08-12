TİKA Kamerun'a Eğitime desteğini sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Foumban şehrinde eğitim altyapısının desteklenmesi amacıyla 700 öğrenci kapasiteli Ortaokula 2 derslikli ek hizmet binası inşa etti.

Foumban şehri Njimom kasabası Foyet köyünde bulunan ve hem ortaokul hem lise olarak dönüşümlü şekilde kullanılan Foyet Ortaokulu'nun ihtiyaç duyduğu 2 derslikli ek hizmet binası TİKA tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde inşası tamamlanan yeni binanın açılış törenine T.C. Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç, TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan, Foumban Vali Başyardımcısı Dipoko Ngoun Emmanuel Serge katıldı.

TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan yaptığı açıklamada daha önce 700 öğrenciye hizmet vermekte olan Foyet Ortaokulu'nun kapasitesinin TİKA tarafından yapılan dersliklerle 1000'e yükseldiğini belirterek, özellikle ülkenin kırsal bölgelerinde nitelikli eğitime ulaşımın kolaylaştırılması için eğitim projelerine devam edeceklerini söyledi.