TİKA, Karadağ'da eğitim altyapılarını desteklemeye devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın Rojaye şehrinde Rojaye 30 Eylül Fen Lisesi'ne donanım desteğinde bulunuldu.

TİKA, Karadağ'da öğrenci ve öğretmenlerin modern ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmaları ve Karadağ Milli Eğitiminin modernizasyonu konularında ülkeye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

TİKA, 2018 yılı eğitim alanı projeleri dahilinde tamamlanan “Rojaye 30 Eylül Fen Lisesi Donanımı Projesi” ile okulun gelişen eğitim tekniklerine sahip olmasının önemi gözetilerek 8 sınıf için akıllı tahta ve bilgisayar temin etti.

Proje kapsamında, okuldaki eğitim kalitesine katkı sağlamak ve modern ders anlatım teknikleriyle eğitime devam edilebilmesini sağlamak amacıyla Türkçe, matematik, kimya, psikoloji, felsefe, edebiyat, tarih ve coğrafya sınıfları olmak üzere toplam 8 sınıf için akıllı tahta sistemleri ile 8 adet dizüstü bilgisayar temini yapıldı.

Okul Müdürü Feyzo Muriç, okuldaki eğitim seviyesini üst düzeye çıkaracak bu donanım desteğinin TİKA tarafından yapılmasının kendileri için çok büyük bir yardım olduğunu belirtti. Muriç, “Bu yardımdan dolayı Türk milletine ve TİKA'ya teşekkür ediyorum.” dedi.

470 öğrencinin eğitim gördüğü Rojaye 30 Eylül Fen Lisesi Karadağ'ın kuzey bölgesinde yer alan ve nüfusunun yüzde 95'ini Müslüman Boşnak ve Arnavutların oluşturduğu Rojaye şehrinde bulunuyor. Başarılı mezunlarıyla da anılan okulda Türkçe yabancı seçmeli ders olarak veriliyor ve öğrenciler de yaygın olarak Türkçe eğitimden faydalanabiliyor.