TİKA Karadağ'da oyun parkı ve yeşil alan kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın kuzeyinde yer alan Berane şehir merkezinde yaptırılan oyun parkı ve yeşil alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan çocukların ve yetişkinlerin hizmetine sunuldu.

Karadağ'ın Sancak bölgesinde yer alan ve ülkenin az gelişmiş şehirlerinden birisi olan 34 bin nüfuslu Berane şehri Karadağlı, Sırp ve Boşnak nüfusun yaşadığı bir şehir. Ülkenin kuzey bölgelerindeki kısıtlı iş imkânları ve devlet yatırımlarının istenen düzeyde olmaması sebebi ile şehir altyapıları yetersiz düzeyde kalıyor. Berane şehrinin tam merkezinde bulunan ve yaşayanların buluşma noktası olan alan TİKA tarafından düzenlenerek yeni çehresine kavuşturuldu. Hayata geçirilen proje ile rekreasyon alanının ihtiyaç duyduğu otomatik sulama sistemi, aydınlatma, peyzaj, kent mobilyaları ve çocuk oyun alanının kurulumu gerçekleştirildi.

Küresel salgın nedeniyle açık alanların daha da önem kazandığı bu dönemde çocuklar, yetişkinler ve yaşlılara güvenli bir şekilde zaman geçirmelerine imkan tanıyacak bir alan kazandırılırdı. Türkiye tarafından yaptırılan oyun parkı ve yeşil alan güvenlik tedbirlerine uyulması şartı ile Berane Belediyesi yetkililerine teslim edilerek hizmete açıldı. Açılış törenine T.C. Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Berane Belediye Başkanı Dragoslav Dado Scekic, TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal, belediye yetkilileri, bölgede yaşayan vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ozan, yapılan işbirliği ile Berane şehrine güzel bir park ve yeşil alanının kazandırıldığını, TİKA'nın halkın yaşam kalitesinin artırılmasına imkân tanıyacak projelerine devam edeceğini belirtti. İçerisinden geçilen bu zor zamanda Karadağ Devletinin vermiş olduğu başarılı mücadeleyi kutladığını belirten Ozan, bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Scekic ise, Berane şehri tarafından ihtiyaç duyulan böylesine değerli bir projenin hayata geçirilmesine imkân tanıyan TİKA'ya teşekkür ettiklerini ve ileride de benzer projelerde işbirliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

TİKA Podgoritsa Koordinatörü Ünal ise Berane şehrinin merkezinde yer alan bu güzel alanın halkın kullanımına kazandırılmasından dolayı TİKA olarak duydukları memnuniyeti ifade etti. Ünal, Türkiye olarak Karadağ'ın küresel salgına yönelik mücadelesine her zaman desteklerinin devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.