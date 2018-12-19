TİKA Kolombiya'da Uluslararası Göçmen Festivali'nde Türkiye'yi tanıtıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye'nin göçmenlerle ilgili gerçekleştirdiği faaliyetler Kolombiya'da Göçmen Festivali'nde anlatıldı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Bogota Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Göçmen Haftası etkinliğinin kapanış programı olan festivalde kurulan TİKA standında dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan Türkiye'nin göçmenlere sağladığı uluslararası yardımları tanıtan görseller ve video sunumları sergilendi. Göçmenlere yönelik ırkçı ve ötekileştirici söylem ve davranışların önlenebilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlayan festivalde kültür-sanat etkinlikleri, dans gösterileri ve gastronomik ürün ikramları gerçekleşti.

TİKA tarafından Bogota'da düzenlenen Türk Dili ve Kültürü programına katılan kursiyerler, ülkemizin göçmenler konusunda gerçekleştirdiği yardım ve faaliyetleri Kolombiyalı ve uluslararası temsilci ve katılımcılara aktardı. TİKA standında Türkiye'nin yerel tatlarından olan baklava, mercimek köfte ve cevizli çöreğe ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye, Brezilya, Ekvador, Avustralya ve Bolivya elçilikleri ve STK'ların stantlarının yer aldığı festival alanını ziyaret eden Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, göçmenler konusunda uluslararası camiada farkındalığın oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Öztürk, “Ülkemizin uluslararası işbirliği ve kalkınma kurumu olan TİKA, Güney Amerika kıtasında ve dünyanın her köşesinde göçmenler için gerçekleştirdiği projelerle örnek teşkil ediyor” dedi.

Festivalde ayrıca Santander Parkı'nda TİKA'nın ‘Türk Dili ve Kültürü' programına katılan kursiyerler, Türkçe şarkıların seslendirildiği mini bir konser verdi.