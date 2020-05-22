Tıka, Litvanya'daki Kırım ve Karay Türklerini unutmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri'ne yönelik gerçekleştirilen “Gıda Destek Program” Litvanya'da devam etti.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turhan ve Litvanya Müslümanları Dini Topluluklar Konseyi Başkanı Müftü Aleksandras Beganskas tarafından Vilnius İslam Kültür Merkezinde başlatılan, Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkelerinde toplamda 100 binden fazla insana destek sağlayan programın Litvanya aşaması ülke genelinde ve Vilnius Ulusal Onkoloji Enstitüsünde yapıldı.

Yaklaşık 1000 kişinin faydalandığı programda, Alytus, Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Palanga, Visaginas, Trakai, ve Nemezis bölgelerinde ve Vilnius Onkoloji Enstitüsünde Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği işbirliğinde 19-20-21 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.

TİKA tarafından 8 bölgede, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri ziyaret edilerek yardım paketleri dağıtıldı.

Program kapsamında, 14. asırdan beri Litvanya'da yaşayan Karay Türklerine de Türkiye'nin desteği ilk defa ulaştırıldı.

Kırım ve Karay Türkleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Ayının aynı tarihlere denk geldiği günlerde yapılan dağıtımlarda Türkiye'den ve TİKA'dan gelen bu destekten dolayı memnuniyet ve şükranlarını ifade etti.

TİKA'dan Litvanya'nın Kovid 19 mücadelesine destek

Vilnius'taki Ulusal Onkoloji Enstitüsünde TİKA tarafından gerçekleştirilen programda ise salgınla mücadele eden Litvanyalı sağlık çalışanları ve hastalardan oluşan 500 kişiye, Türkiye Litvanya dayanışması adına Litvanya'daki Kırım Türkleri (Tatarlar) tarafından hazırlanan sıcak yemekler dağıtıldı.

Litvanya ulusal medyası tarafından büyük ilgi gösterilen programa Türkiye'nin Büyükelçisi Gökhan Turhan, Litvanya Müslümanları Dini Topluluklar Konseyi Başkanı Müftü Aleksandras Beganskas ve Ulusal Onkoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sonata Jarmalaite katılım sağladı.

TİKA, başta Litvanya olmak üzere Polonya'da Kırım Türkleri (Tatarlar) için birçok sosyal ve kültürel proje ve program gerçekleştiriyor.

Litvanya'nın ikinci büyük şehri olan Kaunas'ta 1933 yılında yaptırılan ve geçen süre zarfında tahribata uğrayan Kaunas Camisi, daha önce TİKA tarafından restore edilerek ibadete açıldı.

TİKA, multi kültür, din ve dile sahip Balkanlar ve Doğu Avrupa'da toplumsal yapıları muhafaza edebilecek ve barışa katkı sağlayabilecek nitelikteki projeleri gerçekleştiriyor.

TİKA, uyguladığı projeler ve destekler ile her yıl Trakai Bölgesinde “Kırım Türkleri Yaz Okulu” etkinliklerini destekleyerek bölgede ve ülkede yaşayan Türklerin kültürlerinin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Litvanya Kırım ve Karay Türkleri

Baltık ülkelerinde yaşayan yaklaşık 10 bin Kırım ve Karay Türkü'nün 3 bin 500'ü Litvanya'da ikamet ediyor. Ayrıca Polonya ve Beyaz Rusya sınırları içerisinde de varlıklarını sürdürüyor.