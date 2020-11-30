TİKA, Mozambik'te tarım üretimini güçlendirmeye devam ediyor

Mozambik'in verimli tarım arazilerini daha iyi değerlendirmesi ve kalkınma sürecine destek olmak amacıyla TİKA tarafından başlatılan program kapsamında şu ana kadar Türk tohum çeşitlerinin Mozambik'te denenmesi, ilaçlama ekipmanı temini, sulama, ilaçlama, toprak analizi ve çeşitli konularda eğitim projeleri gerçekleştirildi.

Pandemi süreci ile birlikte çevirim içi eğitimler ile devam eden çalışmalar kapsamında pamuk fiberinin kalitesinin arttırılması eğitiminin ardından organik pamuk üretimi eğitimi verildi.

Organik pamuk üretimi konusunda ilk adımlarını atan Mozambik Pamuk Enstitüsü mühendislerine Nazilli Pamuk Araştırma Merkezi uzmanları tarafından verilen eğitimde organik üretimin süreçleri ele alındı.

Eğitim sonrası sertifika töreninde konuşan Mozambik Pamuk Araştırma Merkezi Genel Müdürü Yolanda Milena Gonçalves, “TİKA bize sunduğu bu desteği ve işbirliği ortamını minnetle karşılıyoruz. Organik pamuk üretiminin Mozambik için yeni bir gelir kaynağı olacağını umut ediyoruz” dedi.

Maputo PKO Koordinatörü Ömer Faruk MERGEN ise konuşmasında, Mozambik'in kalkınmasında tarımsal üretimin önemli rol oynayacağına inandığını bu nedenle işbirliğini devam ettirmek istediklerini dile getirdi.