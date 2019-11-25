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TİKA Somali'de sel mağdurlarına yardım elini uzattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’nin Beledweyne bölgesinde selden etkilenen binlerce kişiye insani yardımda bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Beledweyne bölgesinde selden etkilenen binlerce kişiye insani yardımda bulundu.


Somali'de muson yağmurlarının bu yıl beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, Somali'nin pek çok bölgesinde su taşkını ve sel felaketi yaşandı. Ekim'de başlayan aşırı yağış nedeniyle Somali'de bulunan Şabella ve Juba nehirlerinde su taşkınları oluştu, nehir kenarında veya yakın bölgelerde yaşayan insanların evleri, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı bölgelerde sele kapılan insanlar hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı verilere göre 370 bin kişi yerlerinden oldu.


Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanlığı ve T.C. Mogadişu Büyükelçiliği koordinasyonunda, TİKA başta olmak üzere AFAD, Kızılay ve Türk Diyanet Vakfı, bölgede ihtiyaç sahibi 35 bin kişiye insani yardımda bulunuldu.


Sel felaketinden en çok etkilenen Şabella Nehri kıyısındaki Beledweyn şehrindeki TİKA olarak 2 bin aileye sineklik ve banyo sabunu, el sabunu, şampuan, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, çamaşır sabunundan oluşan temizlik seti temin edildi.


TİKA ile birlikte AFAD, Kızılay ve Türk Diyanet Vakfı'nın felaket bölgesinde yaptığı yaklaşık 250 ton insani yardımlar, bölge halkında büyük sevinçle karşılandı.


Yardım organizasyonlarında birlikte çalışılan, Somali Afet ve İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve Beledweyn Valisi/Belediye Başkanı Safia Abdi Abdullah Türkiye'ye teşekkür etti.

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