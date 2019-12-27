TİKA Somaliland'de okul yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somaliland'da eğitime destek veriyor. Hargeysa şehrinin en fazla öğrenciye sahip ilköğretim okullarından Fadumo Bihi İlköğretim Okulunun 16 sınıfı ve öğretmenler odası TİKA tarafından yenilendi ve donanımı sağlandı.

Yenilenen Fadumo Bihi İlköğretim Okulunun açılış törenine Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Ali Noyan Coşkun, TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, Somaliland Eğitim ve Bilim Bakanı Ahmed Mohamed Diriye ile beraberindeki heyet, İHH Başkan Yardımcısı Özgür Niyazi Yüce, Fadumo Bihi Okulu yönetici ve öğrencileri katıldı. TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Yılmaz, yaptığı konuşmada TİKA'nın Somaliland'da 2011 yılından bu yana kardeş Somaliland halkına proje üretmeye, onların her zaman yanında olmaya çalıştığını ifade etti. Yılmaz, “Bugüne kadar Somaliland'ın farklı şehirlerinde ve farklı bölgelerinde birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün de Hargeysa'nın bu güzel okullarından bir tanesinde sizlere katkı sunmak, sizlerin eğitimine bir nebze olsun yardımcı olabilmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor” dedi.

Fadumo Bihi ise, adını taşıyan okulun yenilenmesinden çok memnun olduğunu ve duygulandığını söyleyerek, TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.

Somaliland Bilim ve Eğitim Bakanı Ahmed Mohamed Diriye de, Türkiye ve Somaliland arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminde başladığını ifade etti. Diriye, “Berbera şehrinin su ihtiyacını karşılayan kuyular ve 40 kilometre civarındaki su şebekesi bundan 500 yıl kadar önce Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edildi ve hala Berbera halkı bu suyu kullanıyor” dedi.

TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği projeler için teşekkür eden Diriye, eğitime yönelik projelerin devam etmesini arzuladıklarını söyledi.

Okula ismini veren Fadumo Bihi, okul inşa edilmeden önce bölgede boş bir arazide 1988 yılındaki Somali iç savaşından kalan mayınla oynarken ayaklarını kaybetti. Bihi, tedavi görürken ayaklarını kaybettiği yerde okul yapılmasını istedi. 1996 yılında Fadumo'nun ayaklarını kaybettiği yerde bir ilköğretim okulu inşa edildi. Fadumo Bihi İlköğretim Okulunda bin 200 öğrenci eğitim görüyor.