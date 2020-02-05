TİKA Sudan'da 5 binden fazla kişiyi meslek sahibi yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sudan'da 2013 yılında kurulan Hartum Mesleki Eğiticiler Eğitim Merkezi'nde 5 bin 504 Sudanlı, kaynakçılık, mobilya, tekstil ve bilgisayar gibi çeşitli alanlarda meslek sahibi oldu.

Hartum'da TİKA'nın katkılarıyla 2013 yılında kurulan Sudan Türk Mesleki Eğiticilerin Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimler sayesinde Sudan'da hizmet sunan eğitim kurumlarının pek çoğunda bulunmayan ya da atıl halde bekleyen makina ve techizatlar kullanılmak suretiyle ülkenin iş gücüne ve akademik yeterliliklerine büyük katkı sağlanıyor. Merkezde bulunan modern cihaz ve ekipmanlar ile eğitimden arta kalan zamanlarda ihtiyaç ve talep halinde mal ve hizmet üretimi de yapılmak suretiyle merkezin ve Sudan'ın ekonomik gelişimi de destekleniyor. Sadece 2019 yılında yapılan eğitimler sayesinde mekatronik, elektronik, elektrik, CNC (Makine Nümerik Kontrol), iklimlendirme-soğutma (Klima ve Buzdolabı), kaynakçılık, mobilya, bilgisayar, otelcilik-turizm, tekstil konfeksiyon bölümlerinde açılan eğitim programlarına katılan bin 132 katılımcı sertifikalarını almaya hak kazandı.

TİKA tarafından Sudan'ın önde gelen teknik kurumlarından olan Afrika Teknoloji Kenti, Karary Askeri Üniversitesi, Elektrik Kurumlarından 25 kişinin katılımıyla merkezde "3D Modelleme ve 3D Yazıcı" kursu düzenlendi. Kurs için Türkiye'den getirilen ve yerli ve milli imkânlar ile üretilen 3D yazıcılardan birisi bundan sonra düzenlenecek eğitimlerde kullanılmak üzere Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi'ne, birisi ise kursa aktif olarak katılan Karary Askeri Üniversitesi Mühendislik Fakültesine temin edildi.