TİKA tarafından Sudan'da yerli ve milli ekipmanlarla 3D eğitimleri veriliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Sudan'ın önde gelen teknik kurumlarından 26 katılımcıya 3D modelleme ve 3D yazıcı eğitimi verildi. 3D Modelleme ve 3D Yazıcı Eğitimi'ne katılan 13 kişiye de 3D modellemenin CNC tezgahlarına aktarımı için Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) eğitimi verildi.

TİKA tarafından donatılan Hartum'daki Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitim programlarına eğitim merkezinde görevli eğiticilerin yanı sıra Sudan'ın önde gelen teknik kurumlarından ve Sudan Üniversitesi ile Karary Askeri Üniversitesi'nden akademisyen, mühendis ve mimarlardan oluşan teknik personel katıldı. 3D modelleme ve 3D yazıcı kursu 3 hafta, Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) eğitimi ise 1 hafta sürdü.

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika dağıtım törenine katılan Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, Türkiye'nin yeni dönemde bütün kurumlarıyla Sudan'ın ve Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Eğitim programı için Türkiye'den getirilen 2 adet yerli ve milli 3D Yazıcı ile sarf malzemeleri Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi ile Karary Askeri Üniversitesi'ne hibe edildi.

Karary Askeri Üniversitesine hibe edilen 3D yazıcının teslim töreninde yapılan konuşmalarda, Türkiye'de üretilen 3D yazıcının, eğitimin yanı sıra ürünün prototip yapımında ve kalıp maliyeti yüksek parçaların üretiminde de kullanılabileceği belirtildi.