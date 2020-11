TİKA'dan 4 ülkedeki UNRWA doktorlarına COVID-19 ile Mücadele Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East-UNRWA) ve Sağlık ve Medeniyet Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen “COVID-19 ile Mücadele Yöntemleri Eğitimi” başarıyla tamamlandı.

TİKA Başkanlığınca yürütülen Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı-UNRWA bünyesinde 4 ülkede görevli 31 aile hekimine, Türkiye'nin çeşitli üniversite ve hastanelerde görevli 10 uzman hekim tarafından “COVID-19 ile Mücadele Yöntemleri” çevrimiçi eğitim programı düzenlendi. Programın başında konuşma yapan UNRWA Hastalık Önleme Kontrol Programı Sorumlusu Dr. Yousef Shahin salgınla mücadelenin bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasının önemine vurgu yaparak eğitimin organizasyonunda yer alan herkese teşekkürlerini ifade etti ve katılımcı aile hekimlerine faydalı bir eğitim geçirmeleri temennisinde bulundu.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli, yaptığı açılış konuşmasında, programın amacı Türk doktorların sahada edindikleri tecrübelerin paylaşmasıyla katılımcı aile hekimlerin daha fazla hayat kurtarmalarına katkıda bulunması olduğunu ifade etti. TİKA, dünyadaki 62 ofisi vasıtasıyla salgınla mücadele eden kurumlarına destek sağlayarak bugüne dek 1.4 milyon kişiye ulaştığını ifade eden Tanyeli, maske ve dezenfektan üretimi destekleyerek solunum cihazı ve ambulans araçları hibe ederek çok sayıdaki ülkenin sağlık altyapısını güçlendiren projelerin gerçekleştirildiğini altını çizdi.

23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki kamplarda görev yapan 31 aile hekimine COVID-19'un ortaya çıkma sebepleri, yayılma şekilleri, hastalarda gösterdiği klinik özellikleri ve radyolojik bulguları, tanı konulma süreci, erişkin ve çocuk hastalarına yönelik tedavi uygulamaları, korunma yöntemleri ve temaslı hasta takibi ile salgın sürecinde hastane yönetimi konularında ülkemizdeki uygulamalar hakkında kapsamlı eğitim verildi.

Eğitim kapanış töreninde konuşan UNRWA Bölgesel Ortaklık Danışmanı Mehmet Köse, Türkiye Cumhuriyeti'nin UNRWA ve Filistinli mültecilerine desteğini hiçbir zaman esirgemediği hatırlatarak düzenlenen eğitimden dolayı TİKA, Sağlık ve Medeniyet Derneği ve projede katkı sunan uzman doktorlara teşekkürlerini ifade etti.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, yaptığı konuşmasında, salgınla mücadelede kritik bir dönemde düzenlenen eğitimin faydalı olmasını temennisinde bulunarak sunum yapan uzmanlara teşekkür etti. UNRWA ile birlikte önümüzdeki dönemde benzer eğitim projelerin gerçekleştirilmesinde, Türkiye'nin uluslararası işbirliğinin koordinasyonu üstlenen kurum olarak çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

ATKAP programı ile TİKA, Türkiye'nin sağlık sektöründe elde etmiş olduğu kazanımları Dünya'nın birçok farklı yerine taşıyor. Bu kapsamda, “COVID-19 ile Mücadele Yöntemleri” eğitimi şimdiye kadar Mozambik, Kosova'da gerçekleştirildi. Ülkelerin Covid-19 ile mücadele kapasitesini artırmaya yönelik bu eğitimin önümüzdeki dönemde Ortadoğu ve Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve Latin Amerika'daki çeşitli ülkelerde düzenlenmesi öngörülmektedir.