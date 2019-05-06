TİKA'dan 4 Ülkeye Güvenlik Kamera Sistemleri Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) işbirliğinde yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi kapsamında Kamerun, Nijer, Burkina Faso ve Haiti'den gelen 15 kursiyere Güvenli Kamera Sistemleri eğitimi veriliyor.

TÜRKMEK Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi kapsamında eğitimler 2012 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde devam ediyor. TÜRKMEK kapsamında şu ana kadar 1300'ü aşkın kursiyer eğitim aldı. Günümüzde önemli bir iş alanı olarak beliren güvenlik sistemleri ile ilgili eğitimler için dört farklı ülkeden gelen kursiyerlere yönelik İstanbul Taşdelen İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki atölyelerde eğitimler okul öğretmenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Sosyal ve kültürel programlarla desteklenen TÜRKMEK eğitim programlarında kursiyerler, aynı zamanda ülkemizin tarihi ve turistik güzelliklerini tanıma imkanı elde ediyor.

Eğitimler boyunca kursiyerlere kazandırılan mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra ülkemizde Güvenlik Kamera Sistemleri alanında faaliyet gösteren firmaların ürün ve hizmetlerinin de tanıtılması ve muhtemel işbirliklerinin temelinin atılması planlanıyor. Yaklaşık 7 hafta sürecek eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alacak.