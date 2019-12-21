T?KA'dan Al-Nahda K?z Meslek Enstit?s?n?n tekstil b?l?m?ne destek

T?KA ve Libya E?itim Bakanl??? i?birli?inde; mesleki e?itim alan?ndaki i?birli?i imk?nlar?n?n geli?tirilmesi ve kar??l?kl? tecr?be payla??m? ba?ta olmak ?zere; ?lkemizin mesleki e?itim alan?nda sahip oldu?u tecr?be birikiminin Libya'ya aktar?lmas? amac?yla bir dizi teknik i?birli?i projeleri hayata ge?irildi.

Ge?ti?imiz aylarda ba?ar?l? bir ?ekilde hayata ge?irilen mesleki e?itim projelerine ilave olarak T?KA destekleriyle ba?kent Trablus'ta bulunan Al-Nahda K?z Meslek Enstit?s?n?n Tekstil B?l?m?ne profesyonel sanayi tipi diki? makinalar?, overlok makinalar? ile ?t? deste?inde bulunuldu.

Bilgisayar ve tekstil-tasar?m b?l?mlerinin oldu?u K?z Meslek Enstit?s?nde e?itim g?ren yakla??k 300 k?z ??rencinin 130 kadar? tekstil b?l?m?mde e?itimlerine devam etmektedir. Tekstil b?l?m?ne y?nelik T?KA destekleri ile temin edilen diki? ekipmanlar?yla mevcut at?lyenin daha i?levsel hale getirilmesi ama?lanmaktad?r. Ayr?ca ?n?m?zde aylarda ?lkemizden gelecek e?iticilerin rehberli?inde Libya'l? k?z ??rencilere y?nelik muhtelif kurslar?n d?zenlenmesi planlanmaktad?r.

T?rkiye'nin Trablus B?y?kel?isi Serhat AKSEN ile Libya E?itim Bakanl??? Mesleki ve Teknik E?itim Ulusal Kurulu Genel M?d?r? Adil Recep Z?NDAH ve Bakanl?k yetkilerinin de haz?r bulundu?u t?rende, B?y?kel?i AKSEN, T?rkiye ve Libya aras?ndaki k?kl? ba?lar? vurgulayarak, ?lkemizin ihtiya? duyulan her alanda Libya'ya destek verdi?ini, mesleki e?itim alan?ndaki ihtiya?lar?n kar??lanmas? i?in T?KA'n?n ?nc?l???nde ?nemli ?al??malar yap?ld???n? ve bu ?al??malar?n artarak s?rece?ini ifade etti.

Libya E?itim Bakanl??? yetkilileri ise T?rkiye ile Libya aras?nda mesleki e?itim alan?nda ba?layan tecr?be payla??m? programlar?ndan duyduklar? memnuniyeti ifade ederek; ?n?m?zdeki d?nemde ?zellikle elektrik-elektronik b?l?m?, motor tamiri ve oto elektri?i b?l?m?, iklimlendirme ve so?utma b?l?m?, s?va-seramik-in?aat ve marangozluk alanlar?nda da ?lkemizin sahip oldu?u mesleki e?itim tecr?besinden istifade etmeyi temenni ettiklerini s?yledi.