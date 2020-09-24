TİKA'dan Arakan'daki mülteci kamplarına hijyen malzemesi yardımı

Myanmar'da kısa zaman önce pandeminin ikinci dalgasının başlamasıyla birlikte bu durum, özellikle kamplarda elverişsiz hijyen şartlarında ve sosyal mesafeye imkan bırakmayan yaşam koşullarında hayatlarına devam eden gruplar için ciddi bir sorun haline gelmişti. Bu nedenle TİKA Myanmar Program Koordinatörlüğü'nce Arakan'daki kamplarda yaşayan en hassas gruplar tespit edildi ve Rakhayn Covid-19 Müdahale Komitesi ile işbirliği içerisinde toplam 3 bin aile için gerekli korunma ve hijyen malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Myanmar, pandeminin ilk dalgasında başarılı bir mücadele sergilemiş, nüfusuna oranla en az vaka ve ölümün görüldüğü ülkelerden biri olmuştu. Ancak Ağustos ayı sonunda Rakhayn eyaletinde başlayan ve hızlıca yükselişe geçen vakalar nedeniyle ilgili makamlar desteğe ihtiyaç duymuştu. TİKA tarafından sağlık çalışanları için yapılan desteğin ardından, toplumun en kırılgan grupları arasında olan ve kamplarda yaşayan nüfusun da ihtiyaçları dikkate alınmış, yerel makamlar ve kamp liderlerince organize edilen törenlerle yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.