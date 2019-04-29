TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gençliğe Yardım Fondu iş birliğinde yürütülen “Bakü Gençlik Akademisi” projesi çerçevesinde, Türkiye Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım'ın katılımıyla "Yeni Dünya Düzeni ve Türk Dünyası" konulu seminer düzenlendi.

Bakü'de farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve basın mensuplarının temsilcilerinin katıldığı seminerde, günümüz dünyasındaki güncel olaylar, bu olayların toplumlar üzerinde etkisi, Türk dünyasının mevcut durumu ve geleceği konuları ele alındı.

Seminerde konuşan Yıldırım, teknolojinin hızlı gelişimiyle paralel şekilde küreselleşen dünyada ülkelerarası ilişkiler, dünyadaki yeni güç dengeleri ve bu güçler arasında yaşanan gerilimin dünya nüfusu üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti. 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra devletlerin ayrılması, birlik sağlanamaması ve bu ortamda Türk dünyasının durumunu anlatan Yıldırım, daha iyi bir gelecek için gençlere düşünmeyi, bilinçlenmeyi ve kendi tarihimizi daha iyi öğrenmeyi tavsiye etti.

Azerbaycan'da üniversiteli gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, kendilerini bilinçlendirerek milli değerlerimize uygun şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı boyunca, Azerbaycanlı ve Türkiye'den davet edilen konuşmacılar tarafından farklı konularda seminerler düzenleniyor. Düzenlenen seminerlerin yanında Azerbaycan'ın farklı bölgelerine ziyaretler gerçekleştirilerek Azerbaycan tarihinin yakından tanınması imkânı sunuluyor. Proje kapsamında ayrıca, eğitim öğretim yılının sonunda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlanıyor.