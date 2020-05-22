TİKA'dan Bangladeş'te bin aileye Ramazan yardımı

Bangladeş'in nüfusu 200 milyon olduğu tahmin edilen nüfusunun çoğunluğu kırsal alanda yaşıyor ve tarım ve hayvancılık yapıoor. Bunun yanında Bangladeş, Myanmar'dan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye de ev sahipliği yapıyor. TİKA, Ramazan ayında başta Arakanlı mültecilere hijyen ve gıda paketi yardımı yaparken, yerel halka yönelik insani yardımlarını da sürdürüyor. Kuzey Dakka Belediyesi ile Covid-19 ile mücadeleden etkilenen halka bin adet gıda paketi dağıtırken, bugün de Cox's Bazar ili Chakaria kırsal bölgesinde ihtiyaç sahibi bin aileye daha gıda paketi dağıtıldı. Dağıtıma katılan en üst resmi yetkililer, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür ettiler.