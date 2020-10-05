TİKA'dan Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 1000 aileye gıda desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio'nun idaresindeki “Gıda Sepeti Projesi” çerçevesinde, ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda desteğinde bulundu.

Destek kapsamında 25 ton pirinç, 25 ton şeker, 5 ton sıvı yağ, 2.5 ton bebek maması ve 25 ton tuz, Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Deha Erpek tarafından Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşinin ofisinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törende konuşan Fatima Maada Bio, verilen destekten dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduklarını, taleplerine kısa süre içinde ve en etkin şekilde karşılık verilmesinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bio, yardım malzemesinin ülke çapında ihtiyaç sahiplerine en adil şekilde dağıtılacağını söyledi.

Büyükelçi Erpek ise, Türkiye'nin her daim Sierra Leone'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel düzeyde seyrettiğini vurguladı. Büyükelçi, Türkiye'nin zor zamanlarında Sierra Leone'ye elinden geldiğince destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.