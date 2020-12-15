TİKA'dan Bolivya'da kinoa üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bolivya Kalkınma Bakanlığı ve Bolivya Kırsal Kalkınma ve Arazi Bakanlığı ile işbirliğinde, Bolivya'nın kuzey orta ve güney dağlık bölgelerinde organik kinoa üretimini güçlendirmek amacıyla Uluslararası Kinoa Merkezine (CIQ) “Tarım İlaçlama Dronu” desteğinde bulundu.

Organik kinoa üretimi için teknik kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde, drone kullanılarak haşere ve hastalıkların kontrolünün sağlanarak, organik kinoa üretiminde verimin arttırılması hedefleniyor.

7 bin yıl önce And Dağlarında keşfedilen kinoa, Bolivya dağlık bölgelerinin yerli toplulukları tarafından kutsal bir gıda olarak kabul ediliyor. Peru'dan sonra dünyanın en büyük ikinci kinoa üreticisi ve ihracatçısı olan Bolivya'da geleneksel yöntemlerle üreticilik yapan çiftçilerin birçoğu, aşırı yağmur veya don gibi iklim sorunları nedeniyle verimde düşüş yaşıyor.

Tarımsal ‘drone'nin kullanılması ile ilk etapta 300'den fazla aileye ve yakın gelecekte Bolivya'da kinoa üreten 35 binden fazla aileye verilecek destek sayesinde verimliliğin arttırılması ve nitelikli ürün ile gelirde artış sağlanması planlanıyor.

Proje tesim töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti La Paz Büyükelçisi Serap Özcoşkun, “Bolivya kinoasının kalitesini biliyoruz ve şu an Türkiye'deki marketlerde bulabiliyoruz. Bu nedenle Bolivya'da kinoa üretimine katkıda bulunmaktan çok memnunuz. Bolivya ile işbirliğine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bolivya Kırsal Kalkınma ve Arazi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alvaro Mollinedo Katari ise konuşmasında destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, ortak çalışmaya devam etme arzusunu dile getirdi. Katari, konuşmasında, “Kinoa üretimini geliştirip, gıda güvenliğini sağlayacak üreticilerimize Türkiye tarafından verilen desteği görmekten oldukça mutluyum. Bildiğimiz gibi, kinoa çok besleyici ve yararlı besindir; bu yüzden temel amacımız uluslararası piyasalarda bir numara olmaktır. Kırsal Kalkınma ve Arazi Bakanlığı bünyemizde; ülkenizde kinoa üretiminde işbirliği yapabileceğimiz teknisyenlerimiz ve uzmanlarımız var. Amacımız kardeş ülkeler arasında bu işbirliğini pekiştirmektir” dedi.

Uluslararası Kinoa Merkezi Başkanı Irineo Lopez de, TİKA tarafından sağlanan işbirliği ve destek için yararlanıcılar adına teşekkür etti. Türkiye ile Bolivya arasındaki ilişkilerin kardeşlikle birleştiğini ifade eden Lopez, verilen desteğin CIQ ve TİKA arasındaki teknik işbirliği bağlarını güçlendirmenin başlangıcı olduğunu söyledi.