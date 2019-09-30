TİKA'dan Bosna Hersek medya kuruluşlarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna-Hersek'in kuzey batısında yer alan Una Sana Kantonu'nda bulunan Una Sana Kantonu Radyo Televizyonu Kurumu'na (RTV USK) malzeme ve ekipman desteği sağlandı.

TİKA tarafından Una Sana Kantonu Radyo Televizyonuna (RTV USK) yayın kalitesini artırmasına destek olmayı amaçlayan proje kapsamında temin edilen malzeme ve ekipmanlar Una Sana Kantonu Radyo Televizyonu yetkililerine teslim edildi. 2016 ve 2017 yıllarında Full HD dijital yayına geçiş yapan Una Sana Kantonu Radyo Televizyonu'nun tam kapasiteye ulaşması amacıyla hem radyo hem televizyon yayınlarının kalitesini yükseltecek teknik ekipmanlar TİKA tarafından hibe edildi.

Kamuya ait televizyon kanallarından biri olan Una Sana Kantonu Radyo Televizyonu (RTV USK) 1995 yılında, Una Sana Kantonu tarafından kuruldu. 70 çalışanı ile Una Sana kantonu Radyo Televizyonu, Bosna Hersek'in Kuzey Batısında bulunan Krayina bölgesinde en güvenilir haber kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Una Sana Kantonu Radyo Televizyonu Genel Müdürü İrma Paşiç, TİKA'ya sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Paşiç, söz konusu projenin ayrıca TİKA işbirliğinde yapılan ilk projenin olmadığına dikkat çekerek, “TİKA'ya altyapımızın güçlendirilmesine ve yayın kalitemizin yükseltilmesine yönelik destek ve yardımlarından ötürü minnettarız” dedi.

TİKA tarafından 2013 yılında, Una-Sana, Bosna-Pordinje, Tuzla ve Saraybosna Kanton Televizyonlarının katılımıyla ülkenin geneline ve yurt dışında yaşayan Boşnaklara yayın yapacak BH Veza (Bosna- Hersek Bağı) uydu kanalının teknik alt yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak ekipman desteği sağlanmıştı. Proje kanton düzeyinde bölünmüş, Bosna Hersek medyasının ortak yayınlar ve programlar gerçekleştirmesine imkan verdiği gibi diasporada yaşayan Boşnak nüfusun anavatanlarıyla olan kültürel irtibatını da güçlendirmeyi amaçlıyor.