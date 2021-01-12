TİKA'dan Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Mesleki Gelişim Eğitim Merkezine destek

Genelkurmay Başkanlığına bağlı Mesleki Gelişim Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Dil Okulunda Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Yunanca dil eğitimleri veriliyor. T.C. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı girişiminde 1998 yılında Saraybosna'da bulunan Rajlovac kışlasında kurulan Türkçe dil okulunda, kurulduğu günden bu yana subay ve astsubay rütbesinde 900'e yakın asker eğitimlerini tamamlayarak Türkçe öğrendi.

51 Bosnalı eğitmen tarafından Mesleki Gelişim Eğitim Merkezinde A1-A2 seviyesinde sunulan Türkçe derslerinin yanı sıra, NATO Barış Gücünde görev yapan Türk Askerler tarafından pratik konuşma ve dinleme dersleri veriliyor. Eğitimin; temel kurs, geliştirme ve dil tazeleme kursu olmak üzere 3 farklı seviyede sunulduğu okulda, İngilizce'den sonra en çok Türkçe tercih ediliyor. Yürüttüğü proje ile Mesleki Gelişim Eğitim Merkezine destek sağlayan TİKA, Türkçe dil okulunda konuşma ve dinleme derslerinin gerçekleştirildiği sınıfı, ihtiyaç duyulan ekipmanlar olan bilgisayar, yazıcı ve printer ile donattı. Proje kapsamında temin edilen cihazlar TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal ve Askeri Ataşe Albay Mustafa Sıtkı Tatar tarafından EDOK Mesleki Gelişim Eğitim Merkezi Komutanı Albay Hazrudin Hasagiç'e teslim edildi.

Hayata geçirilen proje ile Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinde görevli genç askerlerin Türkçe diline olan ilgisinin canlı tutulması ve Türkçe'nin dünya dilleri arasında etkinliğinin/kullanımının arttırılmasına katkı sunulması amaçlanıyor.