TİKA'dan Bosna Hersek'te çilek yetiştiriciliğine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in kuzeybatısında yer alan Cazin şehrinde çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla 25 aileye fide ve sulama sistemi desteğinde bulundu.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş neticesinde ekonomisi ciddi anlamda zarar gören ülkede istihdam sağlayan birçok sektör faaliyetlerine devam edemedi. Yaşanan savaşın sonuçlarından doğrudan etkilenen halka destek olunması kapsamında TİKA, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ailelerin yaşam standartlarının yükseltmesine yönelik birçok proje hayata geçirdi. Bu kapsamda TİKA, ülkenin kuzeybatısında yer alan Cazin şehrinin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınların ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla ihtiyaç sahibi 25 aileye bir dönüm alanda çilek yetiştiriciliği yapmalarına imkân sağlayacak fide ve sulama sistemi desteğinde bulundu.

2011 yılında kurulan ve 50 aktif üyesi bulunan Cazin Meyve ve Sebze Yetiştiricileri Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile destek sağlanan ailelerin geçimlerini sağlamalarına yetecek kadar gelir elde etmesi hedefleniyor. Yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir gıda güvenliği ve gelir artırıcı faaliyetlere katkı sağlanması kapsamında hayata geçirilen projenin teslim töreninde konuşan Dernek Başkanı Irfan Hodziç, kırsal kalkınma alanında ülkenin yerel üretim yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi konusunda çalıştıklarını ve üretilen ürünlerin bölgesel satışı konusunda üyelerine destek verdiklerini söyledi. Hodziç, geliştirmeye çalıştıkları bu modelin daha ileriye taşınabilmesi adına TİKA aracılığıyla destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal ise yaptığı konuşmada, kırsal kalkınma alanında gerçekleştirilen projelerin yapısı itibarıyla bölgeye özgü doğal kaynakları ve insan gücünü kullandığını, gerçekleştirilen üretimin bölgeye geçim kaynağı sağladığını ve ülkenin kalkınmasına destek sunduğunu aktardı. Bosna Hersek'in üretim yapısına uygun kırsal kalkınma alanındaki projelerin TİKA'nın oluşturmaya çalıştığı kendi kendine yetebilen üretim modeline uyması sebebiyle değerli olduğunu ifade eden Ünal, benzer projelere ileri zamanlarda da devam edileceğini belirtti.